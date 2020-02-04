Литва обеспокоена наращиванием военной силы РФ в Калининградской области
Литовская военная разведка выразила обеспокоенность из-за якобы продолжающегося наращивания военной силы России в Калининградской области, переедает «Интерфакс».
Как заявили в Литве, эти действия российской стороны вызывают обеспокоенность, так как говорят о намерениях политического и военного руководства страны продолжать милитаризацию региона
Глава второго департамента оперативных служб при Минобороны Литвы Ремигиюс Балтренас представил документ, в котором говорится, что РФ хочет создать в Калининградской области новую мотострелковой дивизию. В свою очередь, это приведет к увеличению числа российских военных и количество вооружений.
«Например, количество танков может вырасти в два раза и достичь почти ста единиц в самой области», — заключил Балтренас.
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