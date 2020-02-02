Американский эксперт рассказал об опасности российских «Солнцепеков» для США

Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал о значительной опасности для США российских тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».

Пек обратил внимание на то, что вооруженные данными ударными комплексами батальоны нацелены на прорыв особо укрепленных районов противника.

По словам эксперта, это оружие является разрушительным как в физическом, так и в психологическом планах, и призвано лишить вражеские войска городов, бункеров, а также траншей.

Автор отмечает, что «Солнцепек» имеет термобарическую боевую часть, которая после взрыва оказывает мощный эффект на укрепления, что позволит «расчистить дорогу» для мотострелков и танков «Армата».

ТОС-1А «Солнцепек» разработана в 2001 году, и предназначен для огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники противника.