Встреча Россия-НАТО запланирована на начало февраля
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Встреча в формате Россия-НАТО в Баку запланирована на 6-7 февраля 2020 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник.
В рамках встречи состоятся переговоры начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерия Герасимова и главнокомандующего Объединенными Вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тода Уолтерса.
Повестка встречи не разглашается, она известна исключительно сторонам переговоров.
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