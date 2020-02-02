Встреча Россия-НАТО запланирована на начало февраля

Встреча в формате Россия-НАТО в Баку запланирована на 6-7 февраля 2020 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

В рамках встречи состоятся переговоры начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерия Герасимова и главнокомандующего Объединенными Вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тода Уолтерса.

Повестка встречи не разглашается, она известна исключительно сторонам переговоров.

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