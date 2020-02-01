В США задержали возможного лидера ячейки «Аль-Каиды» в Ираке
В американском штате Аризона предположительно задержали лидера иракской ячейки террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Министерства юстиции США.
Как отмечается, задержан житель города Финикс 42-летний Али Юсуф Ахмед Ан-Нури (Ali Yousif Ahmed Al-Nouri).
Власти считают, что он мог возглавлять группировку в иракском Эль-Фаллудже. США намерены экстрадировать мужчину в Ирак, чтобы он предстал там перед судом по двум обвинениям умышленного убийства, совершенного в 2006 году в том же городе.
Считается, что его ячейка намеревалась напасть на иракскую полицию.
Окончательное решение об экстрадиции Ан-Нури будет принимать госдеп Соединенных Штатов.
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