США заметили два российских бомбардировщика у побережья Канады

Рядом с воздушным пространством Канады были замечены два российских стратегических бомбардировщика Ту-160. Об этом на своей странице в Twitter сообщает Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

Согласно его данным, 31 января 2020 года данные ракетоносцы оказались в опознавательной зоне ПВО Канады.

При этом в NORAD уточнили, что российские самолеты не входили в воздушное пространство США или Канады.

Глава американской аэрокосмической обороны, генерал США Терренс О'Шонесси отметил, что пролет российских Ту-160 неподалеку от воздушного пространства Канады можно отнести к «продолжению наращивания агрессивных действий» со стороны «противников».