В бундестаге рассказали о нарушении НАТО данного СССР обещания

Североатлантический альянс нарушил данное СССР обещание об отказе от расширения своего присутствия в восточном направлении, заявил официальный представитель фракции «Левые» по внешнеполитическим вопросам в бундестаге Александер Ной. Об этом он написал в своей статье для портала Freiheitsliebe.

Альянс обещал не расширяться присутствие дальше Германии при условии, что после объединения она полностью останется в составе НАТО. Однако Советский союз отказался от закрепления данного обещания, что, по мнению Ноя, стало «непростительной ошибкой» правительства экс-президента СССР Михаила Горбачева.

В результате НАТО до сих пор продолжает свое расширение в направлении границ России, начатое в 1999 году, пишет Ной. В качестве примера он приводит предстоящие масштабные учения альянса «Защитник Европы 2020», направленные на отработку защиты от угрозы со стороны России.

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