Эксперт: США начали размещать на подлодках ядерное оружие малой мощности

США начали размещать новый тип ядерных боезарядов малой мощности на борту некоторых субмарин с баллистическими ракетами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федерации американских ученых (ФАУ).

Там уточнили, что ВМС развернули новый тип боеголовок W76-2 на подводной лодке с баллистическими ракетами Trident.

По словам директора информационных проектов, касающихся ядерной сферы, в ФАУ Ганса Кристенсена, ссылающегося на источник в американском правительстве, тратегическая подводная лодка Tennessee класса «Огайо» в декабре 2019 года отправилась на патрулирование с «одной или двумя» боеголовками нового типа. Он добавил, что в Тихом океане патрулирование осуществляет и вторая субмарина, на борту которой находятся боеголовки нового типа.

Отмечается, что Пентагон отказался комментировать агентству информацию эксперта.