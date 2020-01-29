Самолет с военными инспекторами из США полетал над Россией

Военные инспекторы из Соединенных штатов и Канады в рамках Договора по открытому небу совершили многочасовой наблюдательный полет над российскими городами, передает «Интерфакс».

Самолет C-13OJ с инспекторами вылетел из Договора по открытому небу и полетал над Забайкальским и Хабаровском краем, над районами Бурятии и Амурской области.

Отмечается, что полет воздушного судна проходил по ранее согласованному с Россией маршруту. Также за полетом внутри самолета следили российские специалисты.

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