«Панцири-С» сбили 100 беспилотников в мире за время боевого применения

Созданные в России зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» смогли ликвидировать около сотни беспилотных объектов в воздухе за все время своей работы. Об этом ТАСС рассказал главный конструктор по комплексам ПВО бюро, которое входит в «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», Валерий Слугин.

По его данным, точное число сбитых БПЛА в Сирии и других регионах неизвестно, их может быть и больше 100. Слугин отметил, что сначала сбивать беспилотники террористов было проще, так как они навешивали на них до 10 бомб, которые было хорошо видно на радаре. Однако потом они стали уменьшать количество боеприпасов и пришлось уже прикладывать больше усилий для вычисления целей.

Он рассказал, что на сирийской земле находятся две группировки «Панцирей». Одна — на авиабазе Хмеймим, а вторая эксплуатируется армией Сирии.

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