Сирийские военные пленили свидетеля подготовки «Белых касок» к новой провокации

Сирийские военные взяли в плен мужчину, который стал свидетелем подготовки «Белых касок» к новой провокации в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российский центр по примирению в Сирии.

Как отмечается, Абу Хамза охранял склад боеприпасов в городе Кафер-Хамра.

Он заявил, что недавно видел, как «люди из гражданской обороны» («Белые каски») приехали на склад и забрали коробки, а также фрагменты боеприпасов и съемочное оборудование.

При этом он отметил, что ему неизвестно о содержимом склада.

Известно, что Хамза воевал в районе Рашидин-4 за отряд «Джейш Осман». При отступлении его войска он попал в плен.

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