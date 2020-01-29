Сирийские военные пленили свидетеля подготовки «Белых касок» к новой провокации
Сирийские военные взяли в плен мужчину, который стал свидетелем подготовки «Белых касок» к новой провокации в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российский центр по примирению в Сирии.
Как отмечается, Абу Хамза охранял склад боеприпасов в городе Кафер-Хамра.
Он заявил, что недавно видел, как «люди из гражданской обороны» («Белые каски») приехали на склад и забрали коробки, а также фрагменты боеприпасов и съемочное оборудование.
При этом он отметил, что ему неизвестно о содержимом склада.
Известно, что Хамза воевал в районе Рашидин-4 за отряд «Джейш Осман». При отступлении его войска он попал в плен.
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