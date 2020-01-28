Помпео обвинил Россию и Иран в отсутствии мира в Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия, Иран и официальный Дамаск препятствуют установлению примирения на севере Сирии. Об этом он написал в своем Twitter.

«Циничные действия России, иранского режима, Хезболлах и режима Асада напрямую препятствуют установлению перемирия на севере Сирии», — написал он.

Он добавил, что США обсуждают эти «варварские действия» и выступают за немедленное примирение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия обсудила с Асадом ситуацию в Сирии

— Меркель переложила провести встречу России, Турции и Франции по Сирии в начале года