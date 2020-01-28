На северо-востоке Алжира разбился истребитель Су-30

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Илья Питалев/РИА «Новости»

На северо-востоке Алжира разбился военный истребитель Су-30. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на алжирский телеканал «Ан-Нахар».

Отмечается, что крушение произошло в провинции Умм-эль-Буаги.

По предварительной информации погибли два летчика, находившиеся на борту истребителя