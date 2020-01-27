Замгенсека ООН призвал Россию и США продлить договор СНВ-3

Заместитель генсека ООН Идзуми Накамицу призвал США и Россию продлить договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3 на пять лет в нынешнем виде, передает РИА «Новости».

Он отметил, что другие вооружения, включая новейшее российское оружие, можно обсудить позднее.

Уточняется, что срок действия договора СНВ-3 истекает в начале 2021 года, и Соединенные Штаты пока не определились, намерены ли его продлевать.

Ранее в Вашингтоне заявили, что договоренности с российской стороной должны включать и не подпадающие под СНВ-3 оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России. В Пентагоне считают, что у России есть до 2 тыс. единиц нестратегического ядерного оружия.