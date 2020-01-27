Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

Несколько человек пострадали при обстреле реактивными снарядами «зеленой зоны» и посольства США в Багдаде, передает РИА «Новости».

По данным местных СМИ, в настоящее время вертолеты эвакуирует находящихся на территории посольства Соединенных Штатов людей.

Отмечается, что исполняющий обязанности премьер-министра страны Адель Абд аль-Махди распорядился найти и наказать виновных в обстреле американского посольства.

Ранее сообщалось, что посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу. Всего в здание диппредставительство было запущено три ракеты, одна из которых поразила ресторан дипмиссии.

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