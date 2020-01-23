Анкара не направит новых военных советников в Триполи, пока действует перемирие

Анкара не станет отправлять военных советников в Ливию до тех пор, пока в стране соблюдается перемирие. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

«Нет. Мы все договорились, что до тех пор, пока соблюдается перемирие, никто не будет посылать дополнительных советников, или войска, или наемников из соседних стран», — сказала глава МИД.

По его словам, все страны, участвовавшие в международной конференции по Ливии в Берлине, взяли на себя обязательства.

В Ливии происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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