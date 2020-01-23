Тушивший пожары в Австралии военный самолет потерпел крушение, погибли трое человек

В австралийском городе Кума военно-транспортный самолет C-130 Hercules, который занимался тушением лесных пожаров, потерпел крушение, в результате происшествия погибли трое человек. Об этом сообщает газета Sydney Morning Herald.

Известно, что ранее местная пожарная служба потеряла связь с авиатанкером, который работал в районе Сноуи Монаро.

По словам комиссара сельской пожарной службы штата Новый Южный Уэльс Шейна Фицсиммонса, причина аварии пока не установлена.

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