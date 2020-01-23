На юге Мексики вооружили детей для защиты от бандитов

В мексиканском штате Герреро региональный совет местных властей общины Алькосакан представил группу из 19 мальчиков в возрасте от 6 до 15 лет, которых обучили обращению с оружием для защиты своих семей и деревень от орудующей в регионе банды. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По словам советника организации Бернардино Санчес Луна, дети были обучены использовать оружие, так как стало очевидно, что правительство не имеет возможности или интереса для защиты коренных народов от преступных групп.

В общинной полиции уточнили, что пользоваться винтовками разрешат лишь детям от 12 лет, подготовка которых занимает несколько месяцев. Младшие добровольцы тренируются с палками.

По данным местных СМИ, террор в регионе со стороны группировки Los Ardillos продолжается более пяти лет. Не редки случаи, среди прочего, когда местных жителей похищают с последующим убийством.

17 января преступники сожгли в данном районе два автомобиля, в которых погибли 10 человек. Год назад при нападении на соседнюю индейскую общину погибли 18 преступников и более 20 местных жителей.