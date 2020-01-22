Генерал рассказал, сколько времени нужно для отражения ракетной атаки на Москву

Командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук рассказал о работе системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы. Об этом сообщает газета «Красная Звезда».

Старт ракеты противника фиксируется космической системой предупреждения о ракетной атаке, после чего полет цели сопровождается наземными радиолокационными станциями, размещенными вдоль российской границы.

При атаке на Москву система предупреждения формирует указания для системы ПРО, которая начинает боевой цикл. Продолжительность всей боевой работы системы ПРО Москвы не превышает нескольких десятков минут.

При этом непосредственно фаза противоракетного боя скоротечна и может продолжаться меньше минуты, подчеркнул Грабчук.

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