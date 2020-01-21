Постпред Британии при ООН раскритиковала Россию за созыв Совбеза ООН по Сирии

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс раскритиковала России за созыв заседания Совбеза, где будут обсуждать доклад ОЗХО по случаю с химоружием в городе Дума в Сирии в апреле 2018 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу британского постпредства.

«Мы разочарованы тем, что Россия решила использовать привилегированное положение, чтобы попытаться дискредитировать пользующуюся уважением ОЗХО и ее персонал», — заявила Пирс.

Она добавила, что за шесть лет Сирия не предоставила декларацию о программе химоружия, как указано в резолюции 2118 СБ ООН и Конвенция о химическом оружии.

Кроме того, постпред засомневалась, что правительство Сирии полностью уничтожило программу химоружия.

Пирс призвала Россию оказать влияние на Сирию, чтобы страна полностью сотрудничала с ОЗХО, а не созывать встречу Совбеза «для нападок на ОЗХО».

Ранее Россия предложила обсудить на встрече Совбеза ООН результаты расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) предполагаемой химатаки на сирийский город Дума 7 апреля 2018 года.

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