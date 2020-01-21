У посольства США в Багдаде упали три ракеты

В «зеленой зоне» Багдада рядом с посольством США упали три ракеты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в органах безопасности Ирака.

«Три ракеты упали в районе американского посольства в «зеленой зоне» в Багдаде», — сообщил собеседник агенства.

Он добавил, что из диппредставительства слышны сигналы воздушной тревоги.

Информации о пострадавших или разрушениях пока нет.

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