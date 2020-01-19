Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

close
Зенитный ракетный комплекс «Тор», развернутый на авиабазе Хмеймим, зарекомендовал себя как... Зенитный ракетный комплекс «Тор», развернутый на авиабазе Хмеймим, зарекомендовал себя как...
Зенитный ракетный комплекс «Тор», развернутый на авиабазе Хмеймим, зарекомендовал себя как...
Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

В Сирии боевики 19 января пытались атаковать авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой Минобороны России.

По данным ведомства, с наступлением темноты российские средства противовоздушной обороны (ПВО) авиабазы Хмеймим выявили три малоразмерные воздушные цели, которые приближались с северо-востока к российскому военному объекту.

Воздушные цели были уничтожены штатными зенитными ракетами.

«Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», — добавили в Минобороны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Российские военные сообщили об уничтожении 50 боевиков в Сирии

Минобороны: в обострении ситуации в Идлибе виноваты боевики