Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
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В Сирии боевики 19 января пытались атаковать авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой Минобороны России.
По данным ведомства, с наступлением темноты российские средства противовоздушной обороны (ПВО) авиабазы Хмеймим выявили три малоразмерные воздушные цели, которые приближались с северо-востока к российскому военному объекту.
Воздушные цели были уничтожены штатными зенитными ракетами.
«Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», — добавили в Минобороны.
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