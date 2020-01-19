Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

В Сирии боевики 19 января пытались атаковать авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой Минобороны России.

По данным ведомства, с наступлением темноты российские средства противовоздушной обороны (ПВО) авиабазы Хмеймим выявили три малоразмерные воздушные цели, которые приближались с северо-востока к российскому военному объекту.

Воздушные цели были уничтожены штатными зенитными ракетами.

«Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», — добавили в Минобороны.

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