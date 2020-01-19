В Ираке заявили о задержании одного из главарей ИГ

Управление по борьбе с терроризмом Ирака сообщило, что задержало одного из главарей запрещенной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), говорится на их странице в Twitter.

Иракские силы смогли обнаружить и задержать главаря, который отвечал «за внутреннюю безопасность» группировки в городе Фаллуджа, передается в заявлении.

Отмечается, что задержание произошло в рамках преследования террористических ячеек.

В ночь на воскресенье, 26 октября 2019 года, американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего уже бывшего лидера террористов Абу Бакр аль-Багдади.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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