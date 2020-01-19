Разведчик Ботян рассказал об операции по освобождению Кракова в 1945 году

Разведчик Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению Кракова от фашистов 1945 году, рассказал об операции по освобождению города, .сообщает РИА «Новости».

Он рассказал о взрыве польского замка с боеприпасами немцев.

По его словам, Ягеллонский замок, где у немцев был склад с боеприпасами, был взорван советскими партизанами с такой силой, что уничтожил и все окрестыне постройки.

Ботян отметил, что немцы планировали при помощи эвзрывчатки взорвать этой отину недалеко от Кракова, чтобы затопить его при отступлении.

«Тем самым я не дал возможность Гитлеру уничтожить город Краков. У них не было чем», — рассказал Ботян

Он также рассказал, что когда наступила Красная армия, немцы уходили уже не дорогой, а лесами».

19 января исполняется 75 лет со дня освобождения Красной армией польского Кракова.