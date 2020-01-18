Боевики нанесли авиаудар по позициям ВС Сирии в городе Алеппо

close
Вид разрушенного Старого города Алеппо со стороны Цитадели, 2017 год Вид разрушенного Старого города Алеппо со стороны Цитадели, 2017 год
Вид разрушенного Старого города Алеппо со стороны Цитадели, 2017 год
Omar Sanadiki/Reuters

Беспилотник боевиков террористических группировок («Хайат Тахрир Аш-Шам» и других, эта организация запрещена в России) нанес удар по позициям правительственных войск Сирии в районе Академии Асада в городе Алеппо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майора Юрия Боренкова.

По его данным, в результате атаки погибли двое сирийских военных, а также еще четверо были ранены.

Генерал уточнил, что нападение было совершено 17 января.

«Всего в ходе боестолкновений с боевиками незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки погибли 12 и ранены 24 военнослужащих вооруженных сил Сирийской Арабской Республики», — добавил Боренков.

До этого было известно о том, что в Сирии за последние два дня уничтожили 50 боевиков.

Группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» признана террористической в России и запрещена.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Российские военные сообщили об уничтожении 50 боевиков в Сирии

Минобороны: в обострении ситуации в Идлибе виноваты боевики