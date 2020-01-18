Боевики нанесли авиаудар по позициям ВС Сирии в городе Алеппо

Беспилотник боевиков террористических группировок («Хайат Тахрир Аш-Шам» и других, эта организация запрещена в России) нанес удар по позициям правительственных войск Сирии в районе Академии Асада в городе Алеппо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майора Юрия Боренкова.

По его данным, в результате атаки погибли двое сирийских военных, а также еще четверо были ранены.

Генерал уточнил, что нападение было совершено 17 января.

«Всего в ходе боестолкновений с боевиками незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки погибли 12 и ранены 24 военнослужащих вооруженных сил Сирийской Арабской Республики», — добавил Боренков.

До этого было известно о том, что в Сирии за последние два дня уничтожили 50 боевиков.

Группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» признана террористической в России и запрещена.

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