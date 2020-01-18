«Талибан» надеется подписать соглашение с США до конца января

Радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) рассчитывает на подписание мирного соглашения с США до конца января 2020 года, сообщает газета Dawn со ссылкой на главного пресс-секретаря движения в Дохе Сухайля Шахина.

На данный момент проект соглашения уже подготовлен, единственным вопросом, требующим решения, остается дата его подписания, заявил Шахин. Он отметил, что «Талибан» надеется подписать соглашение «самое позднее к концу месяца».

Кроме того, пресс-секретарь движения подчеркнул, что осуществляемое талибами уменьшение масштаба военных операций позволит иностранным военным благополучно покинуть Афганистан. При этом, по словами Шахина, речь не идет о прекращении огня.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США намерены заключить сделку с талибами в 2020 году

— Один из командиров «Талибана» ликвидирован в Афганистане

— WSJ: подрядчики из США платили афганским талибам для обеспечения защиты