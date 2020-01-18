Первую партию незаметных машин с дронами доставили Росгвардии

Росгвардии была доставлена первая партия новых автомобилей связи, которые отличаются своей незаметностью и оснащенностью, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе холдинга «Росэлектроника».

Новый транспорт из трех рабочих мест обладает усиленной мощностью электрогенератора, достаточной проходимостью и незаметностью в городских условиях. Его грузоподъемность составляет до 3,5 тонн.

Известно, что новые автомобили также оснащены дронами, ноутбуками, телефонами, видеогаджетом для проведения конференций и другой современной технологической начинкой. Снаружи на машине установлены четыре камеры, позволяющие видеть панорамную картинку. Помимо этого, имеется камера с 30-кратным увеличением для детального просмотра, которая выдвигается из крыши.

Как рассказали в холдинге, большая часть техники в поставленных автомобилях (90%) российского производства.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Росгвардия показала новую эмблему с мечами без ножен

— Росгвардия создала нагрудный жетон для опознавания сотрудников