В Пентагоне признали отставание США в области гиперзвукового оружия

Американский генерал ВВС и замглавы Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты потеряли лидерство в области гиперзвукового оружия. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, американская сторона соревновалась с другими странами за первенство в области гиперзвука, но потерпела неудачу. Дело в том, что десять лет назад страна имела несколько программ в области и была лидером. Однако потом программы отменили из-за их провала и первенство было потеряно.

Теперь, чтобы США наверстали упущенное, потребуется, по подсчетам генерала, годы.

Ранее Хайтен говорил, что в Пентагоне видят угрозу в России и Китае, так как считают, что страны развиваются с большой скоростью.

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