США ввели санкции в отношении генерала КСИР

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон ввел санкции против генерала Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Хасана Шавапура. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, военачальник ответственен за резню 148 иранцев, которая произошла в ноябре 2019 года.

Хук отметил, что ограничительные меры против Шавапура были введены благодаря полученным данным от граждан Ирана.

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