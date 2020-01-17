Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны

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Советский танк на улице польского города Познань, февраль 1945 года Советский танк на улице польского города Познань, февраль 1945 года
Советский танк на улице польского города Познань, февраль 1945 года
РИА «Новости»

Министерство обороны опубликовало документы об освобождении Варшавы от фашистов в честь 75-летия событий Второй мировой войны. Об этом сообщаетРИА «Новости».

Уточняется, что документы были рассекречены из фондов Центрального архива военного ведомства.

Отмечается, что документы подборку о Варшавском восстании в сентябре 1944 года.

«О мощной немецко-фашистской обороне, которую взломали войска Красной Армии при освобождении Варшавы, рассказывают кадры фотоальбома оперативного управления 1-го Белорусского фронта», — сообщает ведомство.

Кроме того, заявляется, что публикация документов и фотоснимков направлена на защиту исторической правды, а также против фальсификации.

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