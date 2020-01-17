Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны

Министерство обороны опубликовало документы об освобождении Варшавы от фашистов в честь 75-летия событий Второй мировой войны. Об этом сообщаетРИА «Новости».

Уточняется, что документы были рассекречены из фондов Центрального архива военного ведомства.

Отмечается, что документы подборку о Варшавском восстании в сентябре 1944 года.

«О мощной немецко-фашистской обороне, которую взломали войска Красной Армии при освобождении Варшавы, рассказывают кадры фотоальбома оперативного управления 1-го Белорусского фронта», — сообщает ведомство.

Кроме того, заявляется, что публикация документов и фотоснимков направлена на защиту исторической правды, а также против фальсификации.

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