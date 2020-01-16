Военный контрразведчик Иван Устинов скончался на 101 году жизни
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Легендарный сотрудник органов государственной безопасности, бывший начальник советской военной контрразведки генерал-лейтенант в отставке Иван Устинов скончался на 101-году жизни, передает телеканал «Звезда».
Отмечается, что 1 января Устинову исполнилось 100 лет.
Бывший начальник 3-го Управления КГБ (военная контрразведка), Устинов служил в органах госбезопасности с июня 1941 года.
В годы войны служил в Особом отделе НКВД, впоследствии Главном управлении контрразведки «Смерш» Наркомата обороны СССР на Западном, 1-м, 2-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах.