Назван срок ввода в строй С-400 в Турции

Турецкие военные специалисты заявили, что российские зенитные ракеты системы (ЗРС) С-400 будут введены в строй в апреле или мае 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По словам Акар, процесс обучения и введения в строй ЗРС продолжается в соответствии с планами страны.

В сентябре 2017 года России заключила с Турцией контракте на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Так, Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Первые поставки начались 12 июля 2019 года.

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