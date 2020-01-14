США готовы ввести санкции против Ирака из-за покупки С-400

Американские власти могут ввести санкции в отношении Ирака в случае покупки страной российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает ТАСС.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ сделал соответствующее заявление, отвечая на вопросы журналистов в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.

Он уточнил, что США не советуют своим партнерам не совершать подобные сделки.

«Что касается С-400, то да: покупка, вероятно, приведет к санкциям», — добавил Худ.

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