Генропкурор США: Трамп имел право ликвидировать Сулеймани

Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что американский лидер Дональд Трамп имел право на ликвидацию иранского генерала КСИР Касема Сулеймани. Об этом сообщат Reuters.

По его словам, убийство Сулеймани было актом самозащиты.

При этом генпрокурор считает, что в случае с США иранцы предприняли эскалационные действия против американских граждан, войск и союзников.

Кроме того, Барр добавил, что перед проведением спецоперации Белый дом проконсультировался с генпрокуратурой.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани ракетным ударом американских ВВС по приказу. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. После этого в ночь на 8 января несколько военных объектов США на территории Ирака были атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Не оставим его в покое»: Иран подаст в суд на Трампа

— Иран внес Пентагон в список террористических организаций