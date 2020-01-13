Иран внес Пентагон в список террористических организаций

Президент Ирана Хасан Роухани одобрил законопроект Меджлиса (парламента), согласно которому Пентагон внесен в список террористических организаций. Об этом сообщает агентство Tansim.

В апреле 2019 года в стране был принят закон, в рамках которого Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США было признано запрещенной организацией.

Сейчас же внесены поправки документ. Теперь в Иране в список террористов включаются все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации.

Ранее соответствующий законопроект одобрил Совет стражей конституции Ирана.

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