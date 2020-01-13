Иран внес Пентагон в список террористических организаций
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Президент Ирана Хасан Роухани одобрил законопроект Меджлиса (парламента), согласно которому Пентагон внесен в список террористических организаций. Об этом сообщает агентство Tansim.
В апреле 2019 года в стране был принят закон, в рамках которого Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США было признано запрещенной организацией.
Сейчас же внесены поправки документ. Теперь в Иране в список террористов включаются все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации.
Ранее соответствующий законопроект одобрил Совет стражей конституции Ирана.
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