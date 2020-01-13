В НАТО заявили об ответе на размещение Россией «Искандеров» с новой ракетой

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен в этом году отреагировать на размещение Россией комплексов «Искандер» с ракетами 9M729 (по классификации НАТО SSC-8). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агенство DPA.

По его словам, размещение крылатых ракет SSC-8 является нарушением со стороны России Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Столтенберг сказал, что НАТО планирует работать над противовоздушными и противоракетными системами, над обычными вооружениями, над повышением состояния боевой готовности и ускорением времени оповещения.

Он также подчеркнул, что ответ альянса будет иметь оборонительный и соразмерный характер. Столтенберг также добавил, что министры обороны стран НАТО уже договорились о рамочных условиях такой работы.

При этом генсек сказал, что НАТО не намерена размещать в Европе новые атомные ракеты наземного базирования, отметив необходимость усиления контроля над вооружениями.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным