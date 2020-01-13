В Подмосковье более 4,5 тысячи военнослужащих прошли проверку боевой готовности

В Подмосковье более 4,5 тысячи военнослужащих Таманской мотострелковой дивизии Западного военного округа (ЗВО) прошли проверку боевой готовности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, военнослужащие получили команду о приведении соединения в повышенную степень боевой готовности.

В дальнейшем они отправились в исходный пункт на железнодорожную станцию, где выполнили нормативы по практической погрузке техники на эшелоны.

На двух эшелонах действовали боевые машины пехоты БМП-2, гаубичные самоходные артиллерийские установки Мста-С, инженерные машины разграждения ИМР-3М, бронетранспортеры БТР-80.

Всего было задействовано более 4,5 тысячи военнослужащих и около 1 тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники.