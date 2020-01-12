Ирак начал обсуждать с Россией возможность покупки С-400

Члены иракского парламента заявили, что Ирак начал обсуждать с российской стороной возможность покупки ЗРК С-400, пишет The Wall Street Journal.

Правительство Ирака решило продолжить переговоры о покупке российских С-400 в ответ на опасения, что Соединенные Штаты могут усилить присутствие на Ближнем Востоке.

По словам члена комитета по безопасности и обороне иракского парламента, обсуждение поставок зенитных ракетных комплексов идет, однако никакие контракты пока не были подписаны. Он отметил, что Ирак нуждается в С-400 и поддержке, так как США много раз разочаровывали страну.

В мае 2019 года посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади также уже говорил, что правительство Ирака планирует купить российские зенитные ракетные комплексы С-40, но точных дат о заключении сделки пока нет.

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