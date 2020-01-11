Иран выразил соболезнования после атаки на украинский Boeing

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Президент Ирана Хасан Рухани, 25 сентября 2018 года Президент Ирана Хасан Рухани, 25 сентября 2018 года
Президент Ирана Хасан Рухани, 25 сентября 2018 года
AP

Президент Ирана Хасан Рухани выразил соболезнования после случайной ракетной атаки, в результате которой был сбит украинский Boeing. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

В результате расследования было установлено, что причиной крушения самолета «Международных авиалиний Украины» в аэропорту Тегерана стало попадание иранских ракет, написал Рухани. Он назвал произошедшее страшной трагедией и выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее сообщалось, что украинский самолет был сбит Ираном из-за «человеческой ошибки»

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. По официальным данным, погибли все находившиеся на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

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