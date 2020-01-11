Иран выразил соболезнования после атаки на украинский Boeing

Президент Ирана Хасан Рухани выразил соболезнования после случайной ракетной атаки, в результате которой был сбит украинский Boeing. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

В результате расследования было установлено, что причиной крушения самолета «Международных авиалиний Украины» в аэропорту Тегерана стало попадание иранских ракет, написал Рухани. Он назвал произошедшее страшной трагедией и выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее сообщалось, что украинский самолет был сбит Ираном из-за «человеческой ошибки»

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. По официальным данным, погибли все находившиеся на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

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