Иран назвал причину крушения украинского Boeing

Иранские представители назвали причину крушения украинского Boeing 737-800. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление власти Ирана.

Отмечается, что лайнер был сбит случайно и «непреднамеренно».

Уточняется, что причиной катастрофы был назван «человеческий фактор».

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. По официальным данным, погибли все находившиеся на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

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