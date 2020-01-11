СМИ: Иран уведомил Данию перед атаками на военные базы США в Ираке

Иран направил уведомление датским военным перед совершением атак на американские военные базы в Ираке. Об этом сообщает телеканал TV2 со ссылкой на источники.

Отмечается, что Дания получила оповещение за шесть часов до совершенной атаки.

Так министр обороны Дании Трине Брамсен подтвердил факт получения уведомления, однако он не уточнил, от кого именно.

«Такое предупреждение означало, что военное руководство могло использовать это время для того, чтобы предпринять необходимые меры по обеспечению безопасности», — добавил Брамсен.

Ранее в ночь на 8 января иранский КСИР заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани в ходе ракетного обстрела США.