Прошедший Сирию генерал ВС РФ получил условный срок по делу о мошенничестве

Экс-начальника Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергея Чваркова приговорили к трем годам колонии по делу о мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс».

Соответствующее решение принял Второй Западный окружной военный суд в Москве.

Отмечается, что его считают виновным по статье 159 УК России «Мошенничество».

«Назначить ему наказание в виде трёх лет лишения свободы с испытательным сроком на два года», — говорится в приговоре.

Там также указано, что данное наказание будет условным.

Уголовное дело в отношении Чваркова было заведено весной 2018 года. Согласно версии следствия, он присвоил 4,3 млн рублей, которые полагались в качестве зарплаты гражданским сотрудникам академии Генштаба.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мертвые души: героя Сирии обвиняют в хищении 6 млн рублей

— СМИ узнали об обвинении в мошенничестве прошедшего Сирию генерала