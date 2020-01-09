Ирак возобновил переговоры о покупке российских С-300

Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета по обороне и безопасности иракского парламента Мухаммада Риду.

Обсуждение сделки было возобновлено после атак на базы иракского шиитского ополчения «аль-Хашд аш-Шааби» в августе 2019 года, заявил Рида. Он подчеркнул, что сделка санкционирована руководством Ирака.

Ранее переговоры о покупке Ираком российских С-300 были прекращены из-за угрозы санкций со стороны США. По словам главы оборонного комитета, Ирак ожидает противодействия со стороны Соединенных Штатов после возобновления переговоров.

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