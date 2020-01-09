Путин с борта ракетного крейсера наблюдал за учениями у берегов Крыма

Верховный главнокомандующий Владимир Путин с борта ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов» наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море .

В ходе учений были выполнены ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал».

«Учения прошли успешно», — отчитался главком ВМФ РФ Николай Евменов, руководивший учениями.

В свою очередь Путин отдал приказ о завершении учений и свертывании группировки.

Всего в учениях было задействовано более 50 кораблей, около 40 летательных аппаратов. Руководил учениями главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.