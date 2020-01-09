Путин с борта ракетного крейсера наблюдал за учениями у берегов Крыма

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Президент России Владимир Путин во время посещения детского центра «Артек» на полуострове Крым, 24... Президент России Владимир Путин во время посещения детского центра «Артек» на полуострове Крым, 24...
Президент России Владимир Путин во время посещения детского центра «Артек» на полуострове Крым, 24...
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Верховный главнокомандующий Владимир Путин с борта ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов» наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море .

В ходе учений были выполнены ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал».

«Учения прошли успешно», — отчитался главком ВМФ РФ Николай Евменов, руководивший учениями.

В свою очередь Путин отдал приказ о завершении учений и свертывании группировки.

Всего в учениях было задействовано более 50 кораблей, около 40 летательных аппаратов. Руководил учениями главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.