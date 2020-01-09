Эспер: США остаются в боевой готовности после обстрела баз в Ираке

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что вооруженные силы США сохраняют боевую готовность в Иране. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, он рассказал, что Иран запустил 16 баллистических ракет по американским военным базам в Ираке. Уточняется, что 12 из них попали в цель. 11 ракет поразили авиабазу Айн аль-Асад, еще одна – базу в Эрбиле.

Эспер добавил, что был нанесен ущерб вертолету, парковочным площадкам и палаткам.

Ранее Иран заявил, что готов отомстить США за проведение операции, в результате которой погиб иранский генерал Касима Сулеймани. 8 января были выпущены ракеты из Ирана по базам США в Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле.

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