Путин и Эрдоган призвали установить режим прекращения огня в Ливии с 12 января

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали к прекращению огня в Ливии с полуночи 12 января 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Уточняется, что в ходе переговоров Путина и Эрдогана обсуждались среди прочих проблем режим прекращения огня в Идлибе и напряженная обстановка между Ираном и США.

Переговоры между Путиным и Эрдоганом состоялись 8 января в Стамбуле.