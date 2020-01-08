СМИ: Ирак заранее предупредил США о ракетных ударах Ирана

Офис премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди заявил, что Иран заранее предупредил Багдад о готовящихся ударах по американским военным объектам США, но не уточнил, по каким именно. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, устное сообщение от Тегерана было получено после полуночи 8 января. В нем говорилось, что ответная операция Ирана — месть за Сулеймани — уже началась или скоро начнется, а удары будут наноситься только по местам нахождения военнослужащих США.

После начала атак с иракской стороной связались американцы.

В офисе аль-Махди заявили, что в результате ударов иракцы не пострадали.

В настоящее время премьер-министр Ирака сейчас проводит переговоры внутри страны и с зарубежными политиками для деэскалации ситуации «во избежание начала открытой войны, первой жертвой которой станет Ирак».

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

В ночь на 8 января несколько военных объектов США на территории Ирака атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

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