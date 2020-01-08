Граждане Ирака пострадали при атаке на военную базу США

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В результате ракетного удара по военной базе Аль-Асад пострадали граждане Ирака, сообщает CNN со ссылкой на источник в иракской службе безопасности.

Число пострадавших и их состояние не уточняется.

Ранее сообщалось, что несколько военных объектов США на территории Ирака атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

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