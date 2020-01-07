Сухопутные войска России проведут 11 учений с иностранными военными в 2020 году

Российские Сухопутные войска проведут 11 совместных учений с иностранными военными в 2020 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Уточняется, что войска продемонстрируют свои навыки с военными Белоруссии, Киргизии, Пакистана, Китая, Никарагуа, Алжира, Лаоса, Монголии, Латвии, Шри-Ланки и стран ШОС.

В ведомстве отметили, что в ходе учений будут отрабатываться совместное планирование миротворческих операций, взаимодействие штабов, а также нейтрализация условных незаконных вооруженных формирований.