Сухопутные войска России проведут 11 учений с иностранными военными в 2020 году
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Российские Сухопутные войска проведут 11 совместных учений с иностранными военными в 2020 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Уточняется, что войска продемонстрируют свои навыки с военными Белоруссии, Киргизии, Пакистана, Китая, Никарагуа, Алжира, Лаоса, Монголии, Латвии, Шри-Ланки и стран ШОС.
В ведомстве отметили, что в ходе учений будут отрабатываться совместное планирование миротворческих операций, взаимодействие штабов, а также нейтрализация условных незаконных вооруженных формирований.