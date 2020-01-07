Постпред Ирана заявил, что страна не намерена обладать ядерным оружием
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Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран не намерен становиться обладателем ядерного оружия. Об этом сообщает телеканал PBS.
По его словам, у Ирана есть «четкий священный наказ» от верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, который запрещает иметь ядерное оружие.
Тахт-Раванчи также отметил, что в оборонительной доктрине страны такому оружию места нет.
«Мы не желаем обладать ядерным оружием», — подчеркнул Тахт-Раванчи.
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