Глава Пентагона рассказал, чем будет руководствоваться США при ударах по Ирану

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Глава Пентагона Марк Эспер сообщил о том, чем военные США будут руководствоваться при ударах по культурным объектам Ирана.

Об этом пишет The Washington Post.

Министр обороны США отметил, что американские военные станут «следовать законам вооруженного конфликта».

Ранее военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган заявил, что Тегеран готовит удар по военным объектам Соединенных Штатов Америки в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

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